Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел посетил деревню Русскинская

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 12:12

Владыка провел праздничное богослужение в храме Андрея Первозванного.

Приход в Русскинской небольшой: дважды в месяц службы проводит настоятель федоровского Храма Феодора Стратилата отец Димитрий. При необходимости совершаются обряды крещения и отпевания.

Кроме того, отец Димитрий с единомышленниками ведет миссионерскую деятельность. Православная экспедиция в этом году побывала на нескольких родовых угодьях. А вскоре выйдет в свет печатное издание «Начальный православный молитвослов» на сургутском диалекте с аудиоприложением.