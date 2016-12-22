НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел посетил деревню Русскинская

22.12.2016 12:12

 Владыка провел праздничное богослужение в храме Андрея Первозванного. 

Приход в Русскинской небольшой: дважды в месяц службы проводит настоятель федоровского Храма Феодора Стратилата отец Димитрий. При необходимости совершаются обряды крещения и отпевания.

Кроме того, отец Димитрий с единомышленниками ведет миссионерскую деятельность. Православная экспедиция в этом году побывала на нескольких родовых угодьях. А вскоре выйдет в свет печатное издание «Начальный православный молитвослов» на сургутском диалекте с аудиоприложением.  

 

 

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