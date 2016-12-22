Митрополит Сургутский и Ханты-Мансийский Павел посетил деревню Русскинская

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 22.12.2016 12:12
Владыка провел праздничное богослужение в храме Андрея Первозванного.
Приход в Русскинской небольшой: дважды в месяц службы проводит настоятель федоровского Храма Феодора Стратилата отец Димитрий. При необходимости совершаются обряды крещения и отпевания.
Кроме того, отец Димитрий с единомышленниками ведет миссионерскую деятельность. Православная экспедиция в этом году побывала на нескольких родовых угодьях. А вскоре выйдет в свет печатное издание «Начальный православный молитвослов» на сургутском диалекте с аудиоприложением.