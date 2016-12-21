Новый рекорд зафиксировали медики ОКБ Ханты-Мансийска

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.12.2016 18:13

Так минувшая неделя стала рекордной по количеству пациентов, прошедших плановый флюрографический осмотр.

За неделю 1005 человек смогли пройти раннюю диагностику туберкулеза. Всего за текущий год было обследовано более 44 тысяч югорчан.

Добавим, что специалисты окружной клиники большое внимание уделяют профилактике и ранней диагностике заболеваний. Так с октября каждую субботу в холле консультативно-диагностической поликлиники ОКБ работает диагностическая площадка по экспресс-оценке состояния здоровья граждан. Любой желающий может узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, индекс массы тела, а также, получить от медицинского специалиста оценку риска сердечно-сосудистого заболевания по шкале SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) и другие показатели.