НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жителя села Угут обвиняют в убийстве

21.12.2016 18:31

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.  

Как следует из материалов уголовного дела, 16 декабря 2016 года он возвращался в Угут из Сургута на маршрутном автотранспорте, где в ходе совместного распития спиртного между ним и его односельчанином произошла ссора. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, от которых последний скончался. В настоящее время, устанавливаются все обстоятельств преступления.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет. 

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