Жителя села Угут обвиняют в убийстве

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.12.2016 18:31

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 декабря 2016 года он возвращался в Угут из Сургута на маршрутном автотранспорте, где в ходе совместного распития спиртного между ним и его односельчанином произошла ссора. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, от которых последний скончался. В настоящее время, устанавливаются все обстоятельств преступления.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.