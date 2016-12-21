Жителя села Угут обвиняют в убийстве

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 21.12.2016 18:31
В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Как следует из материалов уголовного дела, 16 декабря 2016 года он возвращался в Угут из Сургута на маршрутном автотранспорте, где в ходе совместного распития спиртного между ним и его односельчанином произошла ссора. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, от которых последний скончался. В настоящее время, устанавливаются все обстоятельств преступления.
В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.