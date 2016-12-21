26-летний мужчина совершил в Сургуте сразу несколько преступлений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.12.2016 19:23

На его счету неправомерное завладение транспортным средством, кражи и грабежи.

Фото: thechelny.ru

В октябре нынешнего году злоумышленник угнал автомобиль со двора дома по улице Ленина. На улице Энтузиастов он врезался в стоящую машину. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В ноябре правонарушитель совершил несколько краж продуктов из гипермаркетов города. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

На этом мужчина не остановился. 27 ноября около трех часов ночи он выхватил сумку с 19 тысячами рублей у сургутянки, а спустя некоторое время попытался проникнуть в ее квартиру, использовав ключи женщины. Аналогичные кражи злоумышленник совершал и в декабре. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество частично изъято.