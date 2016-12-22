Нижневартовская городская поликлиника стала удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 11:05

Так в рамках окружной программы «Доступная среда» в поликлинике №2 заменили лифтовое оборудование.

Новая кабина с широким въездом, поручнями, речевым оповещением и зеркалом удобна для инвалидов-колясочников. Кроме того, в каждом из трех подразделений Нижневартовской городской поликлиники появились специальные окошки в регистратурах, которые позволяют людям этой категории общаться с медрегистраторами на уровне своих глаз.

Добавим, что недавно, на первых этажах зданий Нижневартовской городской поликлиники, закончился ремонт санузлов. Мастера расширили дверные проемы до 90 см, установили поручни возле умывальников и унитазов, сушилки для рук, а также кнопку вызова персонала. Такие же работы были проделаны в санитарных комнатах на втором этаже поликлиники №3 и на третьем – в поликлинике №2.