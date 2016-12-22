НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в течение дня в Сургуте -55 градусов

22.12.2016 11:15

 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города просит без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на автотранспорте. Завтра после обеда аномальные морозы должны отступить. 

Фото: ulyanovskcity.ru

Дорожники Ямала просят соседей с других регионов не выезжать в ближайшие дни на загородные дороги. В частности, на трассу «Сургут — Салехард». Это связано с экстремальными морозами на территориях Югры и Ямала. Морозы могут продержаться вплоть до выходных. Экипажи ДПС и сотрудники дорожных служб дежурят на выездах из Нового Уренгоя и посёлка Коротчаево, на посту «Карамовский», на границе ЯНАО и ХМАО.

Автомобилистов не пускают на трассу «Сургут — Салехард» поодиночке – транспорт формируют в колонны. Аналогичные меры безопасности принимаются в Югре. Так, на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» размещены 48 стационарных пунктов обогрева. Кроме того, по дорогам размещены 12 мобильных пунктов.

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