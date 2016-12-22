23-24 декабря в Югре сохранится аномально холодная погода

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 11:47

В Гидрометеобюро Сургута сообщили о том, что среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 и более градусов. Ожидается сильный мороз с минимальной температурой -45 градусов и ниже.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города просит без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на автотранспорте. Постараться выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если придётся быть на улице. Если автомобиль получил неисправность вдали от населённого пункта, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112» и ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.