НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23-24 декабря в Югре сохранится аномально холодная погода

22.12.2016 11:47

В Гидрометеобюро Сургута сообщили о том, что среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15 и более градусов. Ожидается сильный мороз с минимальной температурой -45 градусов и ниже. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города просит без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на автотранспорте. Постараться выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если придётся быть на улице. Если автомобиль получил неисправность вдали от населённого пункта, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112» и ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

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