Районные налоговые инспекторы в очередной раз напомнили жителям Сургутского района о необходимости уплаты налогов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 12:29

На сегодняшний день в муниципальном образовании задолженность физических лиц по имущественным налогам составляет 195 миллионов рублей, из них 135 миллионов - за транспорт.

Чтобы избежать судебных разбирательств и запрета на выезд из страны, необходимо уплатить налог. Проверить имеющуюся задолженность можно посредством электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», также задать все интересующие вопросы можно по телефону Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.