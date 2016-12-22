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Районные налоговые инспекторы в очередной раз напомнили жителям Сургутского района о необходимости уплаты налогов

22.12.2016 12:29

На сегодняшний день в муниципальном образовании задолженность физических лиц по имущественным налогам составляет 195 миллионов рублей, из них 135 миллионов - за транспорт. 

Чтобы избежать судебных разбирательств и запрета на выезд из страны, необходимо уплатить налог. Проверить имеющуюся задолженность можно посредством электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», также задать все интересующие вопросы можно по телефону Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. 

 

 

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