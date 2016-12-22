НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Три аварии с четырьмя пострадавшими произошли вчера в Югре

22.12.2016 12:41

 В Ханты-Мансийске около 11 часов утра на Восточной Объездной 40-летний водитель автомобиля «Ниссан Навара» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Тойота Камри» под управлением 33-летнего водителя. 

После чего, выехав на встречную полосу, первая иномарка въехала в автомобиль «Хёндэ Акцент» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Хёндэ» и его 43-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

В Сургуте в 19:40 на улице Западная 26-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Элентра», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с транспортным средством «Фольсваген Транспортер». В результате ДТП 30-летний пассажир «Хендэ» доставлен в медучреждение.

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