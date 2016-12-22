Фотография с замерзшим шлангом на АЗС Югры набирает популярность в сети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 14:17

На снимке запечатлен застывший в воздухе шланг с пистолетом.

Фото: опубликовано metronews.ru, автор - Олег Юрцевич

Автор фото, югорчанин Олег Юрцевич, рассказал, что хотел заправить свой автомобиль дизельным топливом на одной из АЗС «Сургутнефтегаза». Он еле согнул шланг, чтобы вставить в бак, поскольку боялся его сломать. При этом претензий к топливу у мужчины нет — машина отлично работала даже при 50-градусных морозах, установившихся в регионе.

Фотография набрала десятки лайков и перепостов. В соцсетях шутят, что с шлангом мог позировать человек-невидимка, а также, что его надо подогреть зажигалкой. Последняя шутка связана с инцидентом, произошедшем в Сургуте в январе. Автоледи зачем-то поднесла к бензобаку зажигалку во время заправки на АЗС, ее автомобиль, а также пистолет, тут же вспыхнули.