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Фотография с замерзшим шлангом на АЗС Югры набирает популярность в сети

22.12.2016 14:17

 На снимке запечатлен застывший в воздухе шланг с пистолетом.  

Фото: опубликовано metronews.ru, автор - Олег Юрцевич

Автор фото, югорчанин Олег Юрцевич, рассказал, что хотел заправить свой автомобиль дизельным топливом на одной из АЗС «Сургутнефтегаза».  Он еле согнул шланг, чтобы вставить в бак, поскольку боялся его сломать. При этом претензий к топливу у мужчины нет — машина отлично работала  даже  при 50-градусных морозах, установившихся в регионе.

Фотография набрала десятки лайков и перепостов. В соцсетях шутят, что с шлангом мог позировать человек-невидимка, а также, что его надо подогреть зажигалкой. Последняя шутка связана с инцидентом, произошедшем в Сургуте в январе. Автоледи зачем-то поднесла к бензобаку зажигалку во время заправки на АЗС, ее автомобиль, а также пистолет, тут же вспыхнули.

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