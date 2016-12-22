НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более 30 большегрузов попали в морозный плен на трассе Сургут – Салехард

22.12.2016 14:20

У автомобилей отказала ходовая часть из-за аномальных холодов – на границе Ямала и Югры четвертые сутки стоят почти 50-градусные морозы. 

Фото: vk.com.kinform

«На данный момент на дороге стоят около 35 большегрузов, в которых находятся 50 человек. У большинства автомобилей из-за морозов отказала ходовая часть. Водители отказываются покидать свои машины, опасаясь за груз», - сказали ТАСС в «Ямалспасе», добавив, что около них работает пункт обогрева.

По данным администрации города Ноябрьск, недалеко от которого застряли грузовики, водители большегрузов получают всю необходимую помощь.

«Работают три кафе, есть заправка. И даже те, у кого на данный момент нет средств на топливо, могут взять дизель под роспись», - отметили там.

Между тем, в социальных сетях пишут о том, что дальнобойщикам помощь предлагается только взамен оплаты. Инициативная группа из Сургута решила помочь водителям: собрали 7500 рублей, на которые купили продукты питания, воду, «солярку» и газ. Добровольцы на двух машинах уже отправились на нижневартовскую трассу, оказывать помощь дальнобойщикам.

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