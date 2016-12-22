Приемы граждан по личным вопросам проходят по плану

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 15:06

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с жителями Сытомино.

За все время проведения подобных встреч – это первый опыт ответа на вопросы дистанционно, при помощи современных информационных технологий. Прибегнуть к ним пришлось в связи с сильными морозами. В числе вопросов, заданных жителями Сытомино, были как сугубо личные, например получение гражданства или льгот на лекарства, так и те, что отражают потребности всего населения.