НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Приемы граждан по личным вопросам проходят по плану

22.12.2016 15:06

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с жителями Сытомино. 

За все время проведения подобных встреч – это первый опыт ответа на вопросы дистанционно, при помощи современных информационных технологий. Прибегнуть к ним пришлось в связи с сильными морозами. В числе вопросов, заданных жителями Сытомино, были как сугубо личные, например получение гражданства или льгот на лекарства, так и те, что отражают потребности всего населения.

 

 

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