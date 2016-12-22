Аномальное похолодание зафиксировано в Белоярском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 15:34

Столбики термометров на месторождении Большое Ольховское в среду опускались до 62 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова.

В то же время в Гидрометцентре по ХМАО заявили об отсутствии таких данных по Белоярскому району, отмечает агентство. Однако «мы не исключаем таких показателей», — сказал собеседник «Интерфакса».

Согласно сообщению на сайте правительства ХМАО, на федеральной автомобильной дороге Ханты-Мансийск — Тюмень разместили 48 стационарных пунктов обогрева. Вместе с тем на автомобильных дорогах в границах муниципальных образований Югры установлены 12 мобильных пунктов обогрева.