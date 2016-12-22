Журналист Александр Лабыкин приедет в Сургут в рамках проекта «Волшебная гора»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 16:56

Встречи пройдут 23 и 24 декабря в 19.00 в культурном центре «Порт».

Александр Лабыкин – заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень», начальник службы информации телевидения и радио. Его работы ежегодно участвуют в региональных и федеральных конкурсах и получают награды. В 2008 году Союз журналистов России присвоил ему премию «Золотое перо России» за цикл передач и репортажей о тюменском севере.

23 декабря в 19.00 – состоится встреча Александра Лабыкина с представителями СМИ города, где Александр поделиться журналистским опытом с коллегами; 24 декабря в 19.00 – пройдет встреча с посетителями. Гости узнают много нового и интересного о современной журналистике, получат уникальную возможность поговорить с настоящим профессионалом.