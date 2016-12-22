НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 2017 года югорчане будут платить за сбор и вывоз отходов по новой схеме

22.12.2016 17:27

 Об изменениях стало известно в ходе пресс-конференции первого заместителя руководителя региональной службы по тарифам Алексея Власова. 

Сейчас эти платежи входят в жилищные услуги и начисляются потребителям за квадратный метр. «С вступлением в силу нового законодательства, данный вид услуги будет предъявляться в платеже за коммунальные услуги, и вычисляться исходя из нормативов накопления», - добавил Власов.

В 2017 году в регионе начнет работу единый региональный оператор, который будет заниматься организацией всей цепочки обращения с отходами на вверенной ему территории: захоронение, утилизация ТКО, обеспечение сбора и вывоза и услуги по заключению договоров с потребителями.

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