Интересна ли вам история вашей фамилии?

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 19:41

Тема обсуждаема, но для многих не актуальна.

Фото: raionka.ru

Было время, когда фамилий не было. Самыми первыми их получили жители Великого Новгорода, переняв обычай от Литовского княжества. Далее фамилии появились у московских бояр, князей и служивых людей. И только после отмены крепостного права фамилия появилась у простых людей как «общее имя членов семьи, наследуемое далее двух поколений», которое отвечает за историческую память семьи, связывает многие поколения одного рода.

О происхождении фамилий первых поселенцев очень интересно рассказывает в своём докладе «Фамилии жителей Сургута XVII-XVIII веков» А.Г. Мосин, специалист Уральского федерального университета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, он пишет, что «…основную массу населения города составляли служилые люди, а общее число фамилий и прозвищ, от которых со временем могли образоваться фамилии составляло около полутора сотен. Среди наиболее распространённых можно выделить такие как Вергунов, Кайдалов, Кондаков, Кузнецов, Новосильцев, Проводников, Силин, Тверитин. Из них только фамилия Кузнецов широко распространена повсеместно, остальные можно отнести к числу характерных именно для Сургута, а со временем и Сургутского уезда…».

Одной из особенностей образования фамилий автор называет связь с местами прежнего проживания и службы. Служилое население Сургута пополняли прежде всего выходцы из различных мест Русского Севера и Центральной России, в меньшей степени с Верхней Волги, Юга России, Приуралья. К примеру, Алексинцев (город Тульской обл.), Гусенцов (возможно от р. Гусь), Лучанин (от названия города Великие Луки). Сургут тоже дал название сначала прозвищу Сургуцкой, от которого позднее образовалась фамилия.

С изданиями об истории фамилий первопоселенцев, пришедших четыреста лет назад ставить Сургут, можно познакомиться в отделе краеведческой литературы и библиографии Центральной районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова.