Конкурс на строительство полигона ТКО объявили в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.12.2016 20:16

Победитель сможет заключить концессионное соглашение о возведении и эксплуатации объекта в Нефтеюганском районе. Комплексный полигон будет создан для размещения, обезвреживания и обработки отходов Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также поселений района.

Фото: onf.ru

Заявки Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры принимает до 7 февраля, а результаты станут известны в середине июля.

Согласно конкурсной документации мощность полигона составит 90 тыс. тонн в год, срок эксплуатации объекта не менее 20 лет. Создание полигона будет проходить поэтапно: первая очередь – полигон площадью 16,2 гектара, мусоросортировочный комплекс, проектной мощностью не менее 100 тыс. тонн в год; вторая очередь – полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов, площадью 21,52 гектара. При этом затраты концессионера на строительство объекта будут ему частично возмещены в виде гранта из бюджета округа.

Напомним, что окружной государственной программой развития системы обращения с отходами производства и потребления, а также территориальной схемой размещения отходов предусмотрено создание 5 комплексных межмуниципальных полигонов ТКО в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани и Нижневартовске.