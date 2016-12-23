НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Поезд на ЖД-вокзале Сургута переехал безбилетника

23.12.2016 10:07

Об этом сообщает информагентство «К-Информ». 

Вахтовик, пытаясь зацепиться за поручень уходящего поезда сообщением «Новый Уренгой – Казань», сорвался и упал под колеса вагона. В результате ЧП пострадавший лишился конечностей. Его, еле живого, экстренного госпитализировали в реанимацию. Однако спасти раненого мужчину врачи не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам очевидцев, пассажир был пьян и пытался уехать без билета. Проводники отказались пускать его в поезд.

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