Поезд на ЖД-вокзале Сургута переехал безбилетника

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 10:07

Об этом сообщает информагентство «К-Информ».

Вахтовик, пытаясь зацепиться за поручень уходящего поезда сообщением «Новый Уренгой – Казань», сорвался и упал под колеса вагона. В результате ЧП пострадавший лишился конечностей. Его, еле живого, экстренного госпитализировали в реанимацию. Однако спасти раненого мужчину врачи не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам очевидцев, пассажир был пьян и пытался уехать без билета. Проводники отказались пускать его в поезд.