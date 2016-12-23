Владимир Путин сегодня будет отвечать на вопросы журналистов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 10:21

Президент России устраивает традиционную большую пресс-конференцию. Около 1,5 тысяч представителей СМИ соберутся в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Впервые Путин отложил встречу на сутки из-за похорон российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции. Встреча будет для Путина 12-й. В этой связи вспоминают, что самой короткой такая пресс-конференция была в 2001 году, около 1,5 часов, а самая длинная прошла в 2008 - 4.40. Общение Путина с журналистами начнется в полдень по Москве.