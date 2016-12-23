12 югорчанам поставлен диагноз «грипп»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 11:15

В настоящее время в регионе заболеваемость превышает среднемноголетние значения. Однако эпидемии нет, говорят в пресс-службе окружного Управления Роспотребнадзора.

Самый большой рост произошел среди школьников от 7 до 14 лет – почти на 32%, и в группе 15 лет и старше – на 30%. С начала эпидсезона у 12 заболевших был выделен вирус гриппа тип А, из них у 5 человек - A(H3N2). При этом все заболевшие были непривитыми, добавили в ведомстве.

Напомним, что в Сургуте с конца прошлой недели из-за подъема заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты все школы. Учебный процесс приостановлен до субботы. Будут ли продлять ограничительные меры, станет известно сегодня.