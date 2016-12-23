НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12 югорчанам поставлен диагноз «грипп»

23.12.2016 11:15

В настоящее время в регионе заболеваемость превышает среднемноголетние значения. Однако эпидемии нет, говорят в пресс-службе окружного Управления Роспотребнадзора. 

Самый большой рост произошел среди школьников от 7 до 14 лет – почти на 32%, и в группе 15 лет и старше – на 30%.  С начала эпидсезона у 12 заболевших был выделен вирус гриппа тип А, из них у 5 человек - A(H3N2). При этом все заболевшие были непривитыми, добавили в ведомстве.

Напомним, что в Сургуте с конца прошлой недели из-за подъема заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты все школы. Учебный процесс приостановлен до субботы. Будут ли продлять ограничительные меры, станет известно сегодня.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран