15 раз за минувшие сутки сотрудники ГИБДД Сургутского района приходили на помощь водителям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 12:39

Экипажи ДПС патрулируют дороги, выявляя граждан, попавших в трудную ситуацию из-за морозов.

Фото: 86.mvd.ru

Так, на 34 км автодороги Сургут-Нижневартовск инспекторы увидели шестерых водителей, которые стояли и голосовали на обочине дороги. Выяснилось, что у водителей транзитного большегрузного транспорта случились различные поломки автомобилей из-за мороза. Инспекторы ДПС отогрели водителей в патрульном автомобиле, предоставили горячий чай и продукты питания, а также помогли завести их автомобили.

Госавтоинспекция Сургутского район еще раз напоминает, что при возникновении неприятностей на дороге Вы можете круглосуточно обращаться за помощью в ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 42-21-06 или 112 – этот номер доступен, даже если Вы находитесь вне зоны приема вашей мобильной сети, при отсутствие денег на счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте в вашем телефоне.

К слову, уже сегодня в Югру пришло потепление. Если ночью в Сургуте было -45, то к утру -36. Потепление продолжится. Завтра синоптики обещают -18...21.