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Запускать фейерверки в Сургуте можно на пяти площадках

23.12.2016 13:06

Это объездная дорога Югорский тракт, акватория реки Сайма, площадь театра СурГУ, площадь Нефтяников и сквер Молодежный. Они находятся под особым контролем специалистов пожнадзора. 

Напомним, что до 10 января 2017 года в городе введен особый противопожарный режим. Все службы готовы к возможным ЧП. Об этом рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Рашит Абраров. По его данным с начала года в Сургуте произошло около 400 пожаров. Огонь унес жизни 12 человек, в том числе одного ребенка.

Основной причиной возгораний в жилом фонде является человеческий фактор – пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, отметил руководитель управления по делам ГО и ЧС.

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