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26 декабря в СурГУ откроется фотовыставка Сургутского музыкально-драматического театра

23.12.2016 13:52

 Мобильный проект «Версия молодых» стартовал в марте, он размещается на статусных городских площадках. В течение года экспозиция  украшала зал вылета международного аэропорта «Сургут» и атриум-холл офиса «Тюменьэнерго». 

Фото: surgutteatr.ru

Фотовыставка представляет собой 17 слайдов с фрагментами из репертуарных спектаклей СМДТ – обладателей наград российских и международных театральных фестивалей и дает представление об оригинальности идей режиссеров, сценографов, художников по костюмам Сургутского театра. 

Открытие выставки состоится 26 декабря в главном корпусе СурГУ по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, 1. Начало мероприятия – 15 часов 30 минут.

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