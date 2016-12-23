26 декабря в СурГУ откроется фотовыставка Сургутского музыкально-драматического театра

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 13:52

Мобильный проект «Версия молодых» стартовал в марте, он размещается на статусных городских площадках. В течение года экспозиция украшала зал вылета международного аэропорта «Сургут» и атриум-холл офиса «Тюменьэнерго».

Фото: surgutteatr.ru

Фотовыставка представляет собой 17 слайдов с фрагментами из репертуарных спектаклей СМДТ – обладателей наград российских и международных театральных фестивалей и дает представление об оригинальности идей режиссеров, сценографов, художников по костюмам Сургутского театра.

Открытие выставки состоится 26 декабря в главном корпусе СурГУ по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, 1. Начало мероприятия – 15 часов 30 минут.