26 декабря в СурГУ откроется фотовыставка Сургутского музыкально-драматического театра

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.12.2016 13:52
Мобильный проект «Версия молодых» стартовал в марте, он размещается на статусных городских площадках. В течение года экспозиция украшала зал вылета международного аэропорта «Сургут» и атриум-холл офиса «Тюменьэнерго».
Фото: surgutteatr.ru
Фотовыставка представляет собой 17 слайдов с фрагментами из репертуарных спектаклей СМДТ – обладателей наград российских и международных театральных фестивалей и дает представление об оригинальности идей режиссеров, сценографов, художников по костюмам Сургутского театра.
Открытие выставки состоится 26 декабря в главном корпусе СурГУ по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, 1. Начало мероприятия – 15 часов 30 минут.