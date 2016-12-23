В Югре появился департамент промышленности

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 13:20

Он создан после реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Такое решение принято региональным правительством накануне.

В состав нового ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования. С 23 декабря возглавил департамент промышленности Василий Дудниченко – первый заместитель директора окружного департамента экономического развития.