НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре появился департамент промышленности

23.12.2016 13:20

Он создан после реорганизации  департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Такое решение принято региональным правительством накануне. 

В состав нового ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования. С 23 декабря возглавил департамент промышленности Василий Дудниченко – первый заместитель директора окружного департамента экономического развития.

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