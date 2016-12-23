Количество большегрузных автомобилей, застрявших из-за мороза, на трассе Сургут-Салехард, сократилось

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 14:16

Об этом сообщили в пресс-службе ямальского МЧС.

Фото: vk.com\kinform

В районе Карамовского поста застряли порядка 37 грузовых машин, водители которых остановились на ночлег. Автомобили не были подготовлены к столь низким температурам воздуха, в итоге технические жидкости и агрегаты у большегрузов замерзли. В настоящее время ситуация стабилизируется. На трассе остаются 19 автомобилей. Для них доставлена тысяча тонн топлива, которое выдерживает морозы до -49 градусов, развернуты стационарные пункту питания.

Ранее в соцсетях появилась информация, что водители большегрузов якобы находятся в критическом состоянии, замерзая без еды и топлива на трассе, а спасатели за провизию якобы требуют деньги. По словам замглавы администрации Ноябрьска Андрея Власова, после проверки данные факты не подтвердились.

Дальнобойщики отказались от временного размещения в организованном пункте с питанием и ночлегом в городе Ноябрьске, а так же от предложения предпринимателей, которые им предлагали бесплатно разместиться на раскладушках в придорожных кафе.