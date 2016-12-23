В ближайшие дни в регионе ожидаются перепады температурных режимов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 14:56

И, вследствие этого, образование ледяной корки на отдельных участках дорог. Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать возрастание дорожно-транспортных происшествий, сообщает окружная Госавтоинспекция.

В связи с этим автоинспекторы обращаются к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.