В Сургутском районе отмечается рост числа пожаров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 15:42

Если в прошлом году на 22 декабря было зафиксировано 162 возгорания, то в нынешнем – уже 174. К счастью, погибших во время ЧП в этом году в три раза меньше.

Сотрудники Госпожнадзора проводят рейды, раздают памятки о мерах пожарной безопасности и напоминают о том, как действовать, если все-таки возгорание случилось. При обнаружении пожара или признаков горения – это задымление, запах гари, ощутимое повышение температуры воздуха в помещении – необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану со стационарного телефона по номеру 101 или 01, с мобильного - 112.