НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На заседании Координационного совета по вопросам этнических и религиозных объединений подвели итоги работы в 2016 году

23.12.2016 15:53

Мероприятия по сохранению межнационального и межконфессионального спокойствия в Сургутском районе признаны эффективными и успешными. 

Фактов уголовно наказуемых деяний, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, отношения к религии на территории Сургутского района не зафиксировано.

 

 

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