План реализации программы капремонта до 2019 года утвердили в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 23.12.2016 17:14
Решение было принято в ходе заседания правительства региона.
В план включены дома общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров, в которых проживают свыше 216 тысяч югорчан. Он стоит более 11,4 миллиардов рублей.
«Документ был адаптирован к решениям общих собраний собственников жилья по изменению видов и сроков проведения отдельных работ, из него исключены аварийные и ветхие дома, расселение которых ведется по другим программам», - прокомментировала глава автономного округа Наталья Комарова.