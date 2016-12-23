План реализации программы капремонта до 2019 года утвердили в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 17:14

Решение было принято в ходе заседания правительства региона.

В план включены дома общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров, в которых проживают свыше 216 тысяч югорчан. Он стоит более 11,4 миллиардов рублей.

«Документ был адаптирован к решениям общих собраний собственников жилья по изменению видов и сроков проведения отдельных работ, из него исключены аварийные и ветхие дома, расселение которых ведется по другим программам», - прокомментировала глава автономного округа Наталья Комарова.