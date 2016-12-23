НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте уничтожили более тонны санкционных овощей и фруктов

23.12.2016 17:35

Ими торговали на двух базах города. Запрещенную продукцию нашли сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре совместно с Сургутской транспортной прокуратурой.

383,5 кг репчатого лука и 863,5 кг яблок, салата, кабачков, перца болгарского и острого Chilly были привезены из Польши и Турции. Согласно Постановлению Правительства, продукцию из указанных стран в Россию ввозить нельзя. А значит, санкционные товары должны быть уничтожены. Овощи и фрукты утилизировали в специальной машине путем прессования, сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

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