НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Предприниматели отдаленных поселков смогут работать без контрольно-кассовой техники

23.12.2016 18:56

Перечень таких труднодоступных местностей утверждён на заседании правительства Югры. 

Согласно списку бизнесмены смогут ограничиться выдачей документа, подтверждающего факт покупки. В перечень вошли 103 населённых пункта, расположенных в семи муниципалитетах, а также торговые точки, размещённые на производственных объектах вблизи месторождений. Они определялись исходя из транспортной доступности.

«Цель решения – создать условия для предпринимательской деятельности по видам предоставления услуг, реализации товаров для населения отдаленных населенных пунктов. В зону интересов этого документа входит 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», - прокомментировала решение губернатор Югры Наталья Комарова.

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