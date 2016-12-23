Предприниматели отдаленных поселков смогут работать без контрольно-кассовой техники

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 18:56

Перечень таких труднодоступных местностей утверждён на заседании правительства Югры.

Согласно списку бизнесмены смогут ограничиться выдачей документа, подтверждающего факт покупки. В перечень вошли 103 населённых пункта, расположенных в семи муниципалитетах, а также торговые точки, размещённые на производственных объектах вблизи месторождений. Они определялись исходя из транспортной доступности.

«Цель решения – создать условия для предпринимательской деятельности по видам предоставления услуг, реализации товаров для населения отдаленных населенных пунктов. В зону интересов этого документа входит 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», - прокомментировала решение губернатор Югры Наталья Комарова.