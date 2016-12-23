Новый флюорограф появился в БУ «Нефтеюганская районная больница»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.12.2016 20:28

Современный малодозовый цифровой флюорограф приобретен в рамках реализации государственной программы Югры.

Он предназначен для выполнения цифровых флюорографических снимков области грудной клетки пациента в положении стоя в прямой и боковой проекциях и обеспечивает цифровую регистрацию изображения. Аппарат оснащен высоким пространственным разрешением и малой дозой облучения пациентов и обслуживающего персонала, что является огромным плюсом. Флюорографы оснащаются рентгенозащитной кабиной, изготавливаемой из современных композитных материалов, которая уменьшает радиационную нагрузку на персонал практически до уровня естественного фона.

Пройти флюорографическое обследование на новом аппарате можно во взрослой поликлинике гп. Пойковский с понедельника по пятницу – с 8:45 до 18:30 (13:00 – 13:30 – технологический перерыв), суббота: с 8:45 до 15:30.