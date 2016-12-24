На лекарства югорчанам выделят свыше двух миллиардов рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.12.2016 11:02

Эти средства заложены в окружном бюджете на будущий год и пойдут на препараты и медицинские изделия, отпускаемые по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. Соответствующий перечень утвержден на заседании окружного правительства.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин, список препаратов ежегодно актуализируется. Была проанализирована работа за последние три года, внесен ряд изменений для улучшения организации льготного лекарственного обеспечения югорчан. К примеру, пересмотрены препараты с точки зрения востребованности, заключил Нигматулин.