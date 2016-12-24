НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Владелец магазина в Сургуте за год нарушил правила продажи спиртного 11 раз

24.12.2016 12:32

 Собственник торговой точки по улице Майская снова попался правоохранителям.

Фото: 86.mvd.ru

На этот раз он продавал алкогольную продукцию без лицензии. Составлен очередной административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Подобный случай зафиксирован в Барсово. собственник магазина по улице Лесная продавал спиртное без лицензии и, к тому же, в нестационарном торговом павильоне, который не внесён в единый госреестр права на недвижимое имущество.

Из магазина изъято более 400 литров продукции. Алкоголь по решению суда будет утилизирован. Бизнесмену грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

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