Владелец магазина в Сургуте за год нарушил правила продажи спиртного 11 раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.12.2016 12:32

Собственник торговой точки по улице Майская снова попался правоохранителям.

Фото: 86.mvd.ru

На этот раз он продавал алкогольную продукцию без лицензии. Составлен очередной административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Подобный случай зафиксирован в Барсово. собственник магазина по улице Лесная продавал спиртное без лицензии и, к тому же, в нестационарном торговом павильоне, который не внесён в единый госреестр права на недвижимое имущество.

Из магазина изъято более 400 литров продукции. Алкоголь по решению суда будет утилизирован. Бизнесмену грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.