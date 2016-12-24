Владелец магазина в Сургуте за год нарушил правила продажи спиртного 11 раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 24.12.2016 12:32
Собственник торговой точки по улице Майская снова попался правоохранителям.
Фото: 86.mvd.ru
На этот раз он продавал алкогольную продукцию без лицензии. Составлен очередной административный протокол. Предпринимателю грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Подобный случай зафиксирован в Барсово. собственник магазина по улице Лесная продавал спиртное без лицензии и, к тому же, в нестационарном торговом павильоне, который не внесён в единый госреестр права на недвижимое имущество.
Из магазина изъято более 400 литров продукции. Алкоголь по решению суда будет утилизирован. Бизнесмену грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.