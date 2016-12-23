НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня утром на пересечении улиц Чапаева и Омская в Нижневартовске произошло ДТП с участием двух автомобилей

23.12.2016 20:38

По предварительной информации установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Amarok» во время поворота налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 2109» под управлением 29-летнего гражданина. 

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 2109» получил значительные телесные повреждения и был госпитализирован. Водители автомобилей прошли тест на состояние опьянения, согласно результатам которого были трезвы, добавили в УМВД по ХМАО.

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