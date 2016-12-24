Бывшая сотрудница ювелирного магазина украла золото в Мегионе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.12.2016 13:43

Руководство ювелирного магазина обратилось в полицию с заявлением о краже золотых украшений. Проведённая накануне ревизия выявила недостачу в размере 75 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

Правоохранители проверили все ломбарды в городе, и в одном из них узнали личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя жительница Мегиона, ранее работавшая в том самом магазине.

При задержании мегионка свою вину признала. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Краденые ювелирные украшения найдены и будут возвращены потерпевшей стороне, отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.