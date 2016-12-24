НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ карантин в Сургуте продлен до 28 декабря

24.12.2016 09:17

 Решение принято на очередном заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета. 

Фото: admsurgut.ru

Такая вынужденная мера связана с тем, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения увеличивается. Особенно растет  она среди взрослых и детей до двух лет – по отношению к предыдущей неделе  на 48% и 10% соответственно. Случаев заболеваний гриппом на сегодняшний день в Сургуте нет,  но на территории Югры уже зафиксировано 16 таких случаев.

Напомним, в период действия ограничительных мер в городе запрещены также все культурно-массовые и спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Учебный процесс не возобновится и в учреждениях дополнительного образования культуры и спорта.

Уточняется, что елки в детских садах не отменяются, но проводится будут в группах без участия родителей.

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