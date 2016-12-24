Сколько компании потратят на подарки клиентам?

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.12.2016 15:21

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter решила выяснить, сколько тратят компании России на подарки своим клиентам.

Фото: women-bags.ru

Судя по результатам опроса, большинство организаций нашей страны (47%) тратят на подарки контрагентам до 5% своего бюджета. От 6% до 20% общих расходов закладывают 40% опрошенных, от 21% до 40% бюджета осваивает на подарки каждая десятая организация, свыше 40% тратит всего 2%.

При этом средняя стоимость 1 подарка в большинстве компаний (41%) составляет от 300 до 700 рублей. Чуть подороже (от 700 до 1500 рублей) закупают презенты 35% опрошенных работодателей, а подарки стоимостью от 1500 до 5000 рублей дарят 20% компаний России.

Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы Headhunter Урал: «Новогодние подарки - маркетинговый инструмент поддержания лояльности клиента. Большинство компаний ограничивается чем-то стандартным, вроде наборов из фруктов/сладостей/алкоголя, офисных принадлежностей, елочных украшений.

В то же время, крупные компании часто создают собственные необычные сувениры для партнеров и клиентов. Это может быть что угодно - наборы для приготовления глинтвейна, перчатки с подогревом, зарядное устройство для телефона на солнечной батарее, очки виртуальной реальности из картона - все ограничено фантазией маркетолога и его бюджетом».