Узких специалистов стало больше в Няганской городской поликлинике

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.12.2016 16:57

Коллектив БУ ХМАО-Югры «Няганская городская поликлиника» пополнился 11 специалистами «узкой» направленности, одним участковым врачом-терапевтом и врачом общей практики, а также 13 медицинскими сестрами.

Фото: m.progorodnn.ru

В течение 2016 года приемы пациентов начали осуществлять еще 2 врача-эндокринолога, 2 врача-невролога, врач-инфекционист, врач по спортивной медицине, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-оториноларинголог (отделение периодических медицинских осмотров), врач-хирург.

Кроме того, параллельно с привлечением докторов с других территорий в учреждении практикуется переподготовка кадров – так, в январе 2016 года прием пациентов начал вести врач-кардиолог, ранее занимавший должность участкового врача-терапевта, в декабре 2016 года врач-уролог также стал осуществлять прием как врач ультразвуковой диагностики. В январе 2017 года врач-хирург завершит обучение по циклу: «Эндоскопия».