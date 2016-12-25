Наталья Комарова проверила ход строительства объектов в Пыть-Яхе, Кондинском и Ханты-Мансийском районах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.12.2016 10:40

Так, в первом муниципалитете возводится городской дом культуры.

Фото: admhmao.ru

Работы идут к завершению, последняя проверка Жилстройнадзора Югры установила, что устранены все выявленные ранее нарушения. Программные проверки завершены, последняя пройдет по окончании строительства. Отметим, что на объекте сменился подрядчик, поэтому срок ввода сдвинулся на март 2017 года.

Готовность специальной школы-интерната на 132 места в селе Леуши Кондинского района составляет 99%. В настоящее время на объекте ведется сборка и установка технологического оборудования, выполняются работы по устранению замечаний Жилстройнадзора Югры. Объект планируется сдать до конца 2016 года.

Завершено строительство пожарного депо в деревне Ярки Ханты-Мансийского района. Сейчас ведется подготовка к выдаче разрешения для ввода объекта в эксплуатацию, выполняются пуско-наладочные работы.