На портале госуслуг доступны 13 услуг ФНС России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.12.2016 10:56

Об этом рассказали в налоговой службе Сургутского района.

К примеру, доступны такие услуги, как «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» и «Узнай свой ИНН». Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Напомним, что Федеральной налоговой службой также реализован сервис подачи заявлений о государственной регистрации в интерактивном режиме через сеть Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств. Сервис позволяет формировать и направлять в налоговый орган: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; заявление о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в интерактивном режиме через сеть Интернет.