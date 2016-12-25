НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый второй югорчанин пойдет на работу, несмотря на болезнь

25.12.2016 12:08

 Опрос в преддверии эпидемии гриппа и ОРВИ на Урале провела Служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter. 

Фото: pravdapskov.ru

Выяснилось, что половина респондентов (49%), если поймут с утра, что заболели, примут лекарство и всё равно пойдут на работу. Ещё 21% останется в такой ситуации дома, но будет работать удалённо, 16% респондентов возьмут отгул и полечатся 1-2 дня дома, и лишь 14% возьмут больничный.

При этом к коллегам, которые приходят на работу простывшими, сотрудники склонны относится скорее негативно (43%).

Среди причин, по которым люди стараются не брать больничный, на первом месте стоит причина материальная — мало кто хочет из-за болезни получить зарплату меньше, чем обычно (46% выбрали вариант «не хочу терять в зарплате»). 

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