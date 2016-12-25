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Глава региона выразила соболезнования родным и близки погибших в сегодняшней авиакатастрофе

25.12.2016 18:41

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования в связи с гибелью членов экипажа и пассажиров потерпевшего крушение самолета Министерства обороны России. 

Фото: lenta.ru

«Это страшная трагедия и невосполнимая утрата. Мои соболезнования родным и близким. Югорчане скорбят вместе с вами», - говорится в телеграмме главы региона.

Военный самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после вылета из Адлера, где проходил дозаправку для того, чтобы продолжить путь в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека, включая членов экипажа, журналистов «Первого канала», НТВ, телеканала «Звезда», артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих.

Также в самолете летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с наступающими новогодними праздниками российских летчиков. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Днем траура российский президент назначил понедельник, 26 декабря.

Глава государства обязал правительство совместно с региональными властями принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших, приспустить все государственные флаги на административных зданиях, а культурным учреждениями и телерадиокомпаниям предложил отменить все развлекательные мероприятия и передачи в этот день.

 

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