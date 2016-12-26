НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре актуализируют картографические данные

26.12.2016 09:21

Правительством округа принято решение о закрытии железнодорожных путей общей протяженностью около полутора километров, расположенных на 4 разных участках.

«Речь идёт о приведении картографических данных в соответствие с реальностью, так как эти пути уже демонтированы РЖД Российской Федерации, но без должного документального оформления», - отметила Наталья Комарова.

Вопрос закрытия железнодорожных путей рассмотрели муниципалитеты и общественные организации округа. «Они подтвердили, что данные железнодорожные пути не функционируют и разобраны», - подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин.

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