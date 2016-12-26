25 человек пострадали в авариях на дорогах Югры за выходные

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 10:32

Всего с 23 по 25 декабря произошло 14 ДТП.

Фото: 86.mvd.ru

Так, в пятницу в Пыть-Яхе 50-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «КамАЗа» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пассажиры «Лады» 70, 67 и 11 лет.

А в Ханты-Мансийском районе 66-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайлендр», не справился с управлением и слетел в кювет. В результате произошедшего водитель и пассажиры 54 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5671 нарушение правил дорожного движения. Задержано 67 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 14 – за отказ от медицинского освидетельствования, 9 – за повторное управление в состоянии опьянения. 46 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.