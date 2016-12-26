Житель Нижневартовска пойдет под суд за попытку сбыть 19 кг наркотиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 11:42

Как сообщают в пресс-службе окружной прокуратуры, обвиняемый, чтобы подзаработать денег, через сеть «Интернет» нашел поставщика наркотиков.

С ним он договорился о способе сбыта и налаживании поставок наркотиков, а также порядке оплаты за выполненную работу. Но преступник не успел довести дело до конца – стражи порядка поймали его. Часть наркотиков была обнаружена у обвиняемого при задержании, а также в специально арендованной для хранения наркотиков квартире и тайниках, расположенных в лесу. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 19 килограммов.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет АиФ-Югра.