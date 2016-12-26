НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Театр и филармония Сургута организуют культурные каникулы для взрослых

26.12.2016 11:54

Учреждения профессионального искусства объединило убеждение – в праздничные дни афишу нужно предлагать не только детям. Именно публику возрастной категории «12+» ждут в первые дни января в большом зале Сургутской филармонии. 

2 января Сургутский музыкально-драматический представит зрителям  спектакль-концерт «ХХ столетие: бонус-трек».

3 и 4 января горожан ждет комедия «Вечер русских водевилей» по произведениям Д. Ленского и В. Соллогуба (режиссер Елена Долгина).  5 января зрители переживут особенный выпускной – рок-н-ролльный, «шестидесятнический». Начало спектаклей в 18.00. Подробная информация на сайте surgutteatr.ru.    

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