Театр и филармония Сургута организуют культурные каникулы для взрослых

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 11:54

Учреждения профессионального искусства объединило убеждение – в праздничные дни афишу нужно предлагать не только детям. Именно публику возрастной категории «12+» ждут в первые дни января в большом зале Сургутской филармонии.

2 января Сургутский музыкально-драматический представит зрителям спектакль-концерт «ХХ столетие: бонус-трек».

3 и 4 января горожан ждет комедия «Вечер русских водевилей» по произведениям Д. Ленского и В. Соллогуба (режиссер Елена Долгина). 5 января зрители переживут особенный выпускной – рок-н-ролльный, «шестидесятнический». Начало спектаклей в 18.00. Подробная информация на сайте surgutteatr.ru.