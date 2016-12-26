НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Югры в 2016 году предложили к лицензированию 80 участков недр

26.12.2016 12:11

Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

 «В этом году правительством Югры было предложено к лицензированию 80 участков недр с суммарными запасами в 300 млн тонн нефти. Мир стоит на пороге нового нефтяного бума, и чтобы оказаться на волне, а не под ней, отрасль должна быть готова технологически. В условиях повышенной неопределенности внешних факторов наличие собственной технологической базы - задача номер один для нефтяной отрасли», - сказала она во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам. В департаменте общественных и внешних связей региона уточнили, что порядка 25 из 80 участков уже получили лицензию. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран