Сергей Филатов стал директором департамента недропользования и природных ресурсов Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 12:27

Согласно распоряжению губернатора региона он приступил к своим обязанностям с 23 декабря.

Ранее Правительством округа принято решение о реорганизации департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики путем его присоединения к департаменту по недропользованию.

В состав ведомства войдут управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, развития нефтегазового комплекса, общераспространенных и твердых полезных ископаемых, регулирования водопользования, по использованию объектов животного мира, традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.