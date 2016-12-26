НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сергей Филатов стал директором департамента недропользования и природных ресурсов Югры

26.12.2016 12:27

Согласно распоряжению губернатора региона он приступил к своим обязанностям  с 23 декабря. 

Ранее Правительством округа принято решение о реорганизации департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики путем его присоединения к департаменту по недропользованию.

В состав ведомства войдут управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, развития нефтегазового комплекса, общераспространенных и твердых полезных ископаемых, регулирования водопользования, по использованию объектов животного мира, традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.

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