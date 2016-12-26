2017 год в Югре объявлен Годом здоровья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 12:55

Глава региона поблагодарила всех медработников за помощь пострадавшим в трагическом ДТП 4 декабря и отметила, что они сработали на уровне высоких мировых стандартов.

Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова распорядилась до конца января детально проработать план мероприятий Года здоровья, где основной упор должен быть сделан на профилактике, раннем выявлении заболеваний, особенно новообразований, гепатитов и болезней систем кровообращения.

В регионе появится портал «Мое здоровье». С его помощью планируется привить людям понимание важности заботы о собственном здоровье. На портале каждый житель сможет пройти тест, узнать, в какие группы риска он входит. Там же должен быть организован доступ в «Личный кабинет» пациента, обеспечена возможность записаться на прием к врачу.

Будет запущен региональный рейтинг врачей и медучреждений. Здесь будут размещены мнения югорчан о медобслуживании.